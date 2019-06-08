هكذا قدمت اليسا الدعم لهيفاء وهبي

قدمت الفنانة اليسا دعمها للفنانة هيفاء وهبي بعد تداول أنباء عن أزمة صحية خطيرة ألمت بها منذ فترة قليلة، حيث غردت اليسا عبر صفحتها الخاصة على تويتر:" عزيزتي هيفا أتمنى أن تتحسني قريباً".

وكانت هيفاء قد شاركت عبر حسابها الخاص على تويتر خبر اصابتها بوعكة صحية دون الكشف عن تفاصيلها و كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.الحمدلله على كل شيء".

إلا ان الصحفي اللبناني ايلي باسيل تحدث عن إصابة هيفاء وهبي وكتب:" للأسف هيفاء فعلًا مريضة... كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف... دعولها بالشفاء"، بحسب "لبنان 24".