نتيجة أولى ثانوي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في ظل ترقب كبير من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لنشر نتيجة أولى ثانوي 2019 أو نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018-2019م، يقوم موقعنا موقع نجوم مصرية بمتابعة فورية لأخر المستجدات حول تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتعلقة بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019م، ولم يتم حتى الآن “السبت الموافق لتاريخ 8 يونيو 2019م” الإعلان عن موعداً محدداً لظهور وإطلاق نتائج الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي، وسيتم عرض النتائج واتاحتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، لذلك قمنا بتوفير رابط دخول البوابة الإلكترونية للوزارة لاستخراج نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم.

نتيجة أولى ثانوي 2019

ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم إطلاق ونشر نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019م، خاصةً في ظل تجربة وزارة التربية والتعليم الجديدة التي تمت بصورة مركزية ترتكز على الشبكة الداخلية في كل مدرسة على حده من خلال تصميم فني يتميز بالأمان بعيداً عن الاتصال بخدمة الإنترنت كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وقد تضمنت الاختبارات النهائية للصف الأول الثانوي نمطاً جديداً للأسئلة تم عرض نماذج تدريبية لها في شهري “يناير، مارس” للعام الدراسي الحالي.

وقد انطلقت امتحانات أولى ثانوي الترم الثاني لعام 2019م اعتباراً من تاريخ 19 حتى تاريخ 30 مايو 2019م، وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء الامتحانات خلال اليوم الأول للاختبارات “اختبار اللغة العربية” عدد 650 ألف طالباً وطالبةً على مستوى جمهورية مصر العربية، وفي الوقت الحالي وبعد الانتهاء من الاختبارات، فقد جاء دور اعتماد نتيجة أولى ثانوي 2019 والإعلان عن نشرها رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

حتى يتمكن الطلاب والطالبات من استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي عن طريق كتابة رقم الجلوس والاسم ومن ثم الضغط على أيقونة “عرض النتيجة” لمعرفة نتيجة الجهد المبذول من جانبهم على مدار الفصل الدراسي الثاني، وقد تداولت بعض الأنباء عن أن نتيجة الصف لأول الثانوي لهذا العام “جيدةً” مقارنةً بالأعوام السابقة، وذلك يأتي نتيجةً لاستيعاب الطلاب لنظام الامتحانات الحديث، وسوف يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ومن يرغب في دخول بوابة وزارة التربية والتعليم يمكنه ذلك باتباع الرابط الرسمي التالي (moe.gov.eg).

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