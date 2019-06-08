ريما نجيم تكشف حقيقة طلاق وائل كفوري

اكدت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم اليوم السبت خبر طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة خلال برنامجها الإذاعي.

وقالت نجيم:" أريد أن أُعلن رسميًا وبموافقة وائل كفوري، طلاقه رسميًا من زوجته أنجيلا بشارة"، موضحةً أنه في آخر مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامجها "تخاريف"“، بشهر أيلول/سبتمبر الماضي، عندما سُئل هل هو متزوج أو مطلق، قال إنه "لا يملك الجواب".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلوا خبر طلاقه دون التأكد من صحته الأمر الذي دفع وائل كفوري للإعلان عنه.

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وطالبت نجيم الجمهور بالكف عن الكتابة في حياة وائل كفوري الشخصية لأن لديه طفلتين ميشيل وميلانا، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة.

وحرص وائل كفوري في المحافظة على حياته الزوجية الخاصة بعيدًا عن التداول الإعلامي، إلا أن أمر انفصاله عن زوجته كان ينتشر من فترة لأخرى، ومع كل مرة يحرص كفوري على الصمت، ولا يرد على هذه الأخبار، بحسب "إرم نيوز".

بدوره نشر كفوري صورة له من حمام السباحة معلقاً عليها:" استمتع بصيف دبي، قبل الحفل. قبلاتي لجميع المعجبين، اتمنى لكم صيفاً سعيداً".