سبع البرومبة يحقق الملايين في أول أيام العرض

حقق الفيلم الكوميدي "سبع البرومبة" إيرادات ضخمة في أول أيام عيد الفطر حيث بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه مصري.

وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنان رامز جلال، أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال ونجم مسرح مصر الفنان محمد أسامة وسارة درزاوي.

وتدور أحداث فيلم سبع البرومبة حول مهندس ديكور اسمه عمر، يتزوج من “نسمة” جميلة عوض بعد الكثير من الخلافات مع والدها، ويتسبب هذا في تحطيم نفسية زوجته نتيجة عدم شجاعته، لتدخل نسمة في حالة نفسية صعبة ويحاول إرضائها بكافة الطرق.

وظهر نجوم الصف الأول في أداء أدوار لشخصياتهم في اعمال فنية سابقة والآخرون ظهروا بأدوار مؤثرة في العمل بين الأكشن والكوميدي.

فيلم “سبع البرومبة” بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبد الرحمن، جميلة عوض، نور قدري، مها أبو عوف، بدرية طلبة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد كريم.