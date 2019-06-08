“نتيجة دبلوم الصنايع” آخر العام برقم الجلوس “نتائج الدبلومات الفنية” صنايع...

من المحتمل أن يتم الإعلان عن “نتائج الدبلومات الفنية” لامتحانات ألترم الثاني 2019 بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب، والبدء في رصد وتجميع الدرجات في الكنترولات المحددة من قبل الوزارة، ثم عرضها على وزير التربية والتعليم ليقوم باعتمادها رسميًا ورفعها للطلاب عبر بوابة التعليم الفني، حيث يتمكن جميع الطلاب من الاستفسار على “نتائج الدبلومات الفنية” 2019 من خلال الدخول على موقع البوابة وكتابة أرقام الجلوس الخاصة بهم، وسوف يقوم الموقع بالاستعلام عن الدرجات بالتفصيل.

كيفية ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بجميع المحافظات 2019

يتم الدخول إلكترونياً علي الموقع الآتي للاستفسار عن النتيجة: بوابة التعليم الفني.

نقوم بإدخال رقم الجلوس ثم البحث عن النتيجة.

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“نتائج الدبلومات الفنية 2019” جميع المحافظات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات “الدبلومات الفنية” تم أداءها دون وجود أية مشاكل أو صعوبات ملموسة من قبل الطلاب أو المعلمين، وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من تصحيح مواد شهادة الدبلومات الفنية لجميع الطلاب الدبلومات الفنية سواء الصناعي أو الزراعي أو الفندقي أو للتمريض ويتبقى ساعات قليلة ليتم الإعلان رسمياً عن النتيجة، وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم بصدد ضوابط محددة وبدقة عاليه في جميع الكنترولات من خلال وقت زمني محدد، وسنساعد الجميع لمن يرغب في معرفه النتيجة بترك تعليق برقم الجلوس.

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