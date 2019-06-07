“نتيجة الصف الأول الثانوي” بالاسم ورقم الجلوس أخر العام “نتيجة أولي ثانوي”...

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد “نتيجة الصف الأول الثانوي” 2019 وهو النظام الذي سمي بنظام التابلت، وكان قد تم تغيير نظام الصف الأول الثانوي لهذا العام من قبل وزارة التربية والتعليم، باستخدام نظام التابلت وهو النظام الذي يكون قائم على الفهم والتفكير أكثر من الاعتماد على الحفظ والتلقين فالاعتماد اكثر علي الذكاء، وفي غضون أيام قليلة سيتم أعلان “نتيجة الصف الأول الثانوي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم واليكم التفاصيل.

نتيجة “الصف الأول الثانوي” 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك عن موعد أعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، وكان قال احد معلمين مادة اللغة العربية قد أكد بانه تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية والتي تعد اخر المواد التي لم يكن تم الانتهاء من تصحيحها، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب معلمي المواد المختلفة على تصحيح الأسئلة ذات النوع المقالي على أن يتم التصحيح بشكل اسرع.

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مؤشرات “نتيجة الصف الأول الثانوي” جميع المحافظات 2019

صرح الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي أن مؤشرات التصحيح الإلكتروني تدل علي استيعاب الطلاب للنظام الجديد الذي تم تحديثه هذا العام،وأكد وزير التربية والتعليم أن المشاكل التي واجهت جميع الطلاب أثناء الاختبارات سيتم وضعها في عين الاعتبار أثناء التصحيح وذلك باعتبارها تجربة جديدة، وقد قالت وزارة التربية والتعليم أن “الصف الأول الثانوي” سيكون مرحلة تجريبيه لكل الطلاب على أن يتم احتساب درجات الصف الثاني والثالث الثانوي للوصول للمرحلة الجامعية، بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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