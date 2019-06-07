حقيقة خبر وفاة الفنان جورج سيدهم في مصر اليوم - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، خبر وفاة جورج سيدهم الفنان المصري المعروف، وذلك بعد معاناة مع المرض حيث عانى مؤخرا من آثار جلطة تعرض لها الأمر الذي أقعده عن الحركة.

وقال أحد النشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الفنان جورج سيدهم الذي ولد في محافظة سوهاج المصرية، يوم الثامن والعشرين من شهر مايو 1938، واشترك في العديد من الأعمال الفنية المميزة في السينما، قد توفي اليوم. دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إلا أن مصادر مطلعة، أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة حول وجود أي جديد على الحالة الصحية للفنان جورج سيدهم، موضحة أنه لا يزال على قيد الحياة ويعاني من أثار الجلطة التي تعرض لها، داعية النشطاء إلى تسقى الأخبار من مصادرها وعدم اثارة البلبلة.

وشارك جورج سيدهم المعروف بأدواره الكوميدية في الستينيات والسبعينيات، في حين تعتبر مسرحية المتزوجون من أشهر أعماله برفقة شيرين والفنان القدير سمير غانم، فيما كان له أفلام أخرى مثل الجراج ودخان بلا نار ومدرسة المشاغبين وامرأة سيئة السمعة.

ومن أفلام الفنان القدير جورج سيدهم أيضا، واحد في المليون ولسنا ملائكة واضراب الشحاتين ومعسكر البنات حيث كان يشتهر بأداء ادوار النساء في أعماله، إلى جانب معبودة الجماهير وشاطئ المرح وناس تجنن والمعتوه، علما أن لديه العديد من المسلسلات الرائعة، مثل الحلو ما يكملش وأصيلة ورأفت الهجان برفقة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وأيضا سنوات الضحك والدموع وبلاغ للنائب العام وغيرها الكثير.