تراند اليوم : أروى تساند هيفا في مرضها

وجهت الفنانة اليمنية أروى، رسالة إلى الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، لتدعمها في محنة مرضها، الذي لم تعلن هيفا تفاصيله حتى الآن، واكتفت بطلب الدعاء من الجمهور.

قالت أروى لهيفا: (سلامه قلبك هيوفا حبيبتي و ان شاء تطمنينا عن صحتك قريب لانه ما بيلبقلك الا تكوني قمر و مورده و حلوه وغنوجه مثل ما انتي دايما).

كنا كتبنا مقالاً عاتبنا فيه كل النجمات والنجوم اللبنانيين والدول العربية لأنهم تجاهلوا مرض هيفا وهبي الذي أعلنت عنه وقالت إنها تعاني من وعكة صحية منذ أكثر من شهر.

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