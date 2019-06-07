صيام الست من شوال هل يشترط تتابعها

بدأ المسلمون حول العالم في صيام الست من شوال وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر 2019.

وقالت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية ان الفقهاء اختلفوا حول تتابع صيام الست من شوال أو تفريقها، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: "ثم أتبعه" " قال النووي : يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل .

واستشهدت بحديث شريف، قال رَسُولﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» صحيح مسلم

وأضاف: وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض ويحصل امتثال السنة في كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق.

وانقسم المسلمون هذا العام في تحديد موعد انتهاء شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك 2019 ، وعادة ما يتابع المسلمين صيام الست من شوال بعد انتهاء رمضان.