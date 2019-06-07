تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تنشر صور عاريات

حلّت ياسمين الخطيب ضيفة على برنامج (شيخ الحارة) قبل قرار وقف عرضه لشهر واحد فقط بسبب حلقة ماجد المصري على شاشة (القاهرة والناس)، تقديم المذيعة المصرية بسمة وهبة، وتحدّثت عن علاقتها بالتفاصيل بالمخرج المصري خالد يوسف وأن زواجها منه كان لعنة.

بعد باسم يوسف توقيف بسمة وهبة وبرنامجها

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وبعد حذف حلقتها عن اليوتيوب قالت ياسمين إنها تلقت تهديدًا من خالد يوسف واتصالات من فرنسا.

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وبعد التصريحات الكثيرة التي أطلقتها في حلقتها مع بسمة وهبة، نشرت طليقة خالد يوسف عددًا من الصور لنساء عاريات، وقالت: (حواء بريشة Lee Price وهو American Figurative Realist Painter)

وتعرّضت لهجوم كبير والكل سألها ما غاية نشر هكذا صور بينما توجد رسمات تفيد حوا أكثر من ظهورهن عاريات الجسد.