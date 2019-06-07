تراند اليوم : موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 من النتائج الحصرية التي يتم استهدافها وتقديمها في المواقع الرسمية المصرية المختلفة وذلك بعد ان تم الانتهاء الفعلي من تصحيح الاختبارات والتدقيق الكامل، علاوة على أن هذا الأمر لم يقتصر على نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 ولهذه المرحلة بل شمل كذلك مرحلة الابتدائية أي الصف السادس الابتدائي، وشمل كذلك ملحة الاعدادية وهي مرحلة الصف الثالث اعدادي، وكما العادة يمكن التعرف على نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 فور الإعلان عنها من خلال ذكر رقم الجلوس أو اسم الطالب في التعليقات التالية على هذا الموضوع، أو من خلال الانتقال إلى مواقع المديريات لكل محافظة من المحافظات على حدا وهي الطريقة الممكنة للتعرف على نتيجة الصف الاول الثانوي 2019.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس هذا ومن المنتظر أن تكون نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 وطنة لكل المحافظات المصرية والتي منها محافظة القاهرة، ومحافظة حلوان، ومحافظة الجيزة، ومحافظة 6 اكتوبر، ومحافظة القليوبية، ومحافظة بنها، ومحافظة شبرا، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة المنصورة، ومحافظة محافظة الاسكندرية، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الزقازيق، ومحافظة الغربية، ومحافظة طنطا، ومحافظة المحلة الكبرى، ومحافظة كفر الزيات، ومحافظة بني سويف، ومحافظة قنا، ومحافظة اسوان، ومحافظة الاقصر، ومحافظة سوهاج، ومحافظة اسيوط، ومحافظة المنيا، ومحافظة المنوفية، ومحافظة الفيوم، ومحافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ، ومحافظة البحيرة، ومحافظة شمال سيناء، ومحافظة العريش، ومحافظة رفح، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة الغردقة، ومحافظة البحر الاحمر، ومحافظة الاسماعيلية، ومحافظة السويس، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة مطروح، ومحافظة الوادي الجديد.

حيث ومِن المُتوقّع رسمياً أن يتمّ الإعلان عن النتيجة للصف الأول الثانوي وبالأخص الترم الثاني للعام 2019 خلال الأيام الأولى من الأسبوع الجاري، وأوشَكت بالفعل لجان التصحيح من الإنتهاء الكامل من التدقيق ورصد العلامات للطلاب.

كما وأشارت مصادر أن نسبة النجاح والتفوق في هذا العام فاقت النسبة للعَام الماضي، ويأتي ذلك في إطار جهود مبذولة من وزارة التربية والتعليم المصرية ومن اداراتها المختلفة والتي تسعى لخلق مناخ مناسب هدفه تقديم الاختبارات بالنجاح ودون أي عراقيل تذكر أو مشاكل تُذكر، ونتمنى لكل الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في هذه الإختبارات وهذه النتائج.