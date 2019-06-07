تراند اليوم : بعد اتهام منى فاروق وشيما الحاج بالظهور فيه.. "تاتو" يفجر مفاجأة حول بطل الفيديو الإباحي

ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتاتين تعملان في مجال التمثيل، قيل إنهما منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الظهور في فيديوهات جنسية عدة، بإحدى مناطق القاهرة.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديوهات جنسية، قالوا إنها لـ منى فاروق وشيما الحاج مع مخرج شهير، فيما لم يعلق أي من الفنانتين على الفيديوهات المتداولة، حتى بعد القبض عليهما.
ولم تكشف قوات الأمن حتى هذه اللحظة، عن هوية أو اسم الرجل الذى شاركهما في الفيديوهات الجنسية، ولكن ظهرت بعض العلامات التي تساعد على كشف هوية الرجل المجهول.
وأظهرت صورًا متداولة من الفيديو، أن ما قيل إنها الفنانة منى فاروق، ظهرت على جسدها "تاتو"، وكان عبارة عن قلب يوجد داخله اسم شخص يدعى "خالد"، فتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صاحب الشخصية المجهولة؟ وهل هذا الاسم يتعلق بالشخصيه أم اسم شخص كانت تقع في غرامه الفنانة الشابة منى فاروق.ورغم أنها فنانة وتعمل في مجال التمثيل، ارتبط الاسم الذي كان يرسم على التاتو باسم مخرج مصري شهير، ورد هذا المخرج على هذه الاتهامات بأنه يتعرض لمؤامرة، وسيكشف عنها للجمهور قريباً، ولم يكشف عنها حتي هذه اللحظة، وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يتساءل لماذا لم يعلق المخرج حتي هذه اللحظة، وهل هو بالفعل أم ماذا؟