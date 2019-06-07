تراند اليوم : بعد اتهام منى فاروق وشيما الحاج بالظهور فيه.. "تاتو" يفجر مفاجأة حول بطل الفيديو الإباحي

ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتاتين تعملان في مجال التمثيل، قيل إنهما منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة الظهور في فيديوهات جنسية عدة، بإحدى مناطق القاهرة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديوهات جنسية، قالوا إنها لـ منى فاروق وشيما الحاج مع مخرج شهير، فيما لم يعلق أي من الفنانتين على الفيديوهات المتداولة، حتى بعد القبض عليهما.