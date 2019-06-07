تراند اليوم : إليسا تطمئن على هيفا بعدما عاتبنا النجوم – وثيقة

كتبنا مقالاً عاتبنا فيه كل النجمات والنجوم اللبنانيين والدول العربية لأنهم تجاهلوا مرض هيفا وهبي الذي أعلنت عنه وقالت إنها تعاني من وعكة صحية منذ أكثر من شهر.

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وبعد نشرنا للمقال، كتبت الفنانة اللبنانية إليسا التي لا نلومها لأنها برحلة علاج روتيني في ألمانيا وبعيدة عن السوشيال ميديا، رسالة إلى هيفا التي تعاني لوحدها، وقالت: (سلامة قلبك عزيزتي هيفا وهبي أتمنى أن تتحسن صحتك قريبًا)

وقالت صاحبة أغنية (كرهني) إنها ستعود إلى لبنان بعد خمسة أيام، ما يعني أنها انتهت من العلاج في ألمانيا، وتعود لتستعد لحفلاتها في موازين وأعياد بيروت وفي باريس وغيرها من الحفلات الصيفية التي لم تعلن عنها بعد.