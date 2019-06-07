تراند اليوم : ابنة هيفا تدعو لها بالشفاء – وثيقة

بعدما أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، أنها تمر بأزمة صحية منذ شهر، وطلبت من جمهورها الدعاء، نشرنا الخبر وعلمت ابنتها الوحيدة زينب فياض، وحزنت لمرض أمها.

زينب نشرت، دعاءً بالشفاء عبر صفحتها على الإنترنت، ما يعتبر تضامناً ودعماً غير مباشر لكنه واضح أنه وجهته لوالدتها التي تخلت عنها منذ كان عمرها أشهر فقط.

هيفا تركت زوجها السيد فياض، والد زينب، وفرّت بابنتها هاربة من إفريقيا حيث كانت تعيش مدللة مكرمة، لكن والد زينب لحق بها إلى لبنان، ليصالحها لكنها أصرت على الطلاق فوافق بسرعة رغم أنه كان بإمكانه أن لا يطلقها أبداً لكن جهات مخابراتية سورية ضغطت عليه من أجل هيفا، فوافق بشرط أن يحصل على حق حضانةِ ابنته الوحيدة زينب.

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