تراند اليوم : صورة ياسمين الخطيب وخالد يوسف| الكاتبة تؤكد زواجهما.. والمخرج: إشاعات مغرضة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع الكاتبة ياسمين الخطيب، بالمخرج الشهير خالد يوسف.

ونالت الصورة الكثير من التعليقات والتكهنات، البعض أشار إلى أنهما متزوجان في السر، والبعض الآخر نفى، وشملت بعض التعليقات التهكم والسخرية.

ونشرت ياسمين الخطيب ردًا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه:

"منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، فتكهن البعض أن الزوج رجل الأعمال المصري فلان، أو الملياردير الخليجي علان. وآلمني - جدًا - ظن البعض أنني قد اقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد.. عهد شرطه الحب، وليس عقد شرطه المهر".‬

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وجاء في المنشور أيضًا، "‫ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني "خالد يوسف"، وقامت على إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على "فيس بوك".‬

‫وتابع، "كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والإحترام، و‫اليوم قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد إحترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ ⁧‫خالد يوسف‬⁩ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين!‬، ‫فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها".‬

الطرف الثاني في الصورة "بطل القصة"، المخرج خالد يوسف، رد هو الآخر على الصورة وعلى بيان ياسمين الخطيب، ناشرًا تويتة على صفحته بموقع التواصل "تويتر"، قائلا: "تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة".

وأضاف "يوسف"، تعودت علي حملات ممنهجة وكنت قد أعلنت من قبل إنني لن أرد على هذه الحملات أنا وعائلتي أكبر من ذلك كله.

