فيفي عبده تشارك في اغنية يا سكاكر السكر لرامي عياش

شاركت الراقصة المصرية فيفي عبده في أغنية يا سكاكر السكر للفنان اللبناني رامي عياش ، حيث تم نشر الأغنية على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

وكانت مفاجئة فيديو كليب اغنية يا سكاكر السكر نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده التى شاركت فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز.

هذا إلى جانب اختيار كلمات الأغنية وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها التى قدمها المخرج فادى حداد.

"ياسكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، وتم التصوير فى بيروت.

ومن المتوقع أن يحقق الكليب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفنى والإعلامى، نظرًا لتألق رامى القوى فى أدائه الغنائى بالإضافة إلى خفة دم الفنانة فيفى عبده وتألقها فى تقديم دورها فى الكليب.