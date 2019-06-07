جديد الفنان حسام خلف : أزمة يا غزة أزمة

خرج الفنان الفلسطيني حسام خلف، في فيديو كليب جديد يحكي الواقع المأساوي الذي يعيشه سُكان قطاع غزة في ظل حصار مُستمر منذ 12 عاماً.

ويشرح الفنان حسام خلف والملقب بـ"المُخ"، الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها سُكان قطاع غزة، نتيجة الانقسام الفلسطيني وسوء الحياة المعيشية بفعل الحصار الإسرائيلي.

وحمل الكليب اسم "أزمة يا غزة أزمة"، لدلالة على الأزمة التي يمر بها قطاع غزة، وصعوبة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ويظهر في الفيديو مقاطع مصورة من شوارع وأحياء قطاع غزة تُحاكي الواقع وتُظهر حالة الاستياء التي خلفتها الحروب والانقسام.

شاهد الفيديو بالأسفل:-