شاهد (الفيديو) رانيا يوسف تظهر في فستان جديد

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي في "انستغرام" بإطلالة جديدة بعد أزمة الفستان الذي أثار موجة جدل واسعة خلال الفترة الماضية.

وشاركت رانيا يوسف جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وهي ترتدي فستان أبيض فضفاض ومفتوح من الأمام ومزين بخيوط ذهبية، بإطلالة مستحدثة عما كانت تظهر فيه خلال الفترات الأخيرة.

وكانت رانيا يوسف قد ظهرت خلال الفرات الماضية بإطلالات مُثيرة للجدل، بعد أن خرجت على جمهورها بفستان شفاف خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

وبعدها وقعت رانيا يوسف في أزمة كبيرة، لترتدي بعدها فستان آخر مكشوف وتحت هوت شورت في احد حفلات توزيع الجوائز الفنية.

وتعرضت خلالها رانيا يوسف لموجة انتقاد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما بعد انتشار مقطع فيديو إباحي، قالوا فيه أن رانيا يوسف وخالد يوسف أصحاب هذا الفيديو.