تراند اليوم : لم تجاهل النجوم مرض هيفا وهبي وأسرة الخليج 365 توجه لها رسالة؟

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، إنها تعاني من وعكة صحية منذ أكثر من شهر تمنعها من الظهور الإعلامي والتواصل مع جمهوها، ولم تعلن عن نوع المرض وأسبابه وكيفية العلاج منه. لكن يكفي أن تقول إنها مريضة منذ شهر ليتبين جدية المرض.

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وكنا توقعنا أن هيفا ستتلقى دعماً معنوياً من زميلاتها النجمات اللاتي كانت تغرد لهن مع كل أزمة تصادفهن.

وكذلك النجوم!

لكن كل ذلك لم يحدث، وتغريدتها مرّت بشكل عادي ولم تنتبه النجمات إليها بإستثناء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي كتبت لها متمنية أن تتخطى أزمتها على خير وأن تعود إلى جمهورها وكل من يحبها، وكذلك الممثلة السورية شكران مرتجى صلّت لها.

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بينما باقي النجوم من لبنان وكل العرب، لم يكتب لها أحدٌ كلمة واحدة، وكذلك نجوم الوطن العربي، وكأنهم تجاهلوها، أو أنهم لم ينتبهوا لتصريحها عن مرضها، لكنهم ألم يقرأوا كل الأخبار التي نشرناها.

لهيفا نتمنى كل الخير والصحة والعافية، وأن تعود مشرقة ممتلئة بالفرح، وأن لا ينال منها شرٌ، وأن تعود إلى الدراما والأغنيات والبرامج وتحقق ما تريد، وأن تُزف عروسًا من جديد وأن تنعم بما يرضيها ويُجبر خاطرها ويسعدها.

كل أسرة الخليج 365 بدون استثناء، تصلي أن تستعيد هيفا صحتها، وأن يمنحها ربي من فضله كل النِعم.

أسرة الخليج 365