حقيقة وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة امير قبائل قحطان - شاهد

كشفت مصادر إعلامية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن حقيقة خبر وفاة سلطان بن خليل بن قرملة شيخ شمل وأمير قبائل قحطان في المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى التفاصيل عن حياته.

وأكدت المصادر كافة، وفاة الشيخ سلطان بن خليل بن قرملة في السعودية، في وقت نعاه العشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، نظرا للمكانة الكبيرة التي كان يحتلها في قلوب الناس بسبب أعماله الصالحة خلال السنوات الماضية.

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وكتب أحد النشطاء عبر (تويتر): انتقل إلى رحمة الله رجل المواقف والحكم، الشيخ سلطان بن قرملة صاحب السيرة العطرة، غفر الله له وأسكنه فسيح الجنان، عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم.

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وغرد مواطن آخر قائلا : "رحمه الله فرض احترامه على جميع القبائل بحسن خلقه وسمته واحترامه للصغير والكبير"، لافتا إلى أنه "كان نموذج للرجل الدولة الصالح المخلص لمليكه ودينه ووطنه".

ووصفه ناشط جديد في مواقع التواصل بأنه صاحب السيرة العطرة، داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه، مؤكدا في الوقت ذاته أنه توفي في أيام مباركة يحتفل فيها المسلمون في عيد الفطر المبارك الذي حل قبل يومين علينا.

يشار إلى أن الشيخ سلطان بن قرملة، يعتبر من أكبر المتضامنين والمقدمين للخير في المملكة العربية السعودية، حيث يعرف بحبه للناس ومساعدته للجميع في ظل الظروف الراهنة، وهذا ما يؤكده حجم التفاعل والحزن في مواقع التواصل.