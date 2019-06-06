اهداف مباراة سوريا وايران الودية اليوم الخميس

سحق المنتخب الايراني نظيره السوري بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس، استعدادا للاستحقاقات الاسيوية والعربية المقبلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الايراني بهدفين سجلهما علي رضا جهانبخش (30)، ومهدي طارمي (37)، قبل أن يضيف طارمي ثنائية في الشوط الثاني بالدقيقتين (57 و77) على التوالي.

ولعب منتخب ايران ضد سوريا في العديد من المناسبات، وعادة ما تكون اللقاءات بينهما مثيرة ومليئة بالمفاجآت نظرا لامتلاك كل طرف عدد من المواهب القادرة على احداث الفارق في أي وقت من اللقاء طوال دقائقه التسعين.

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وكانت آخر مواجهة جمعت الطرفين الاسيويين، في شهر سبتمبر من العام 2017، حينما انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، سجل لسوريا حينها تامر حاج محمد والنجم الكبير عمر السوما، في حين أحرز لايران سردار ازمون هدفين.

وفي لقاء سابق، قبلها بعام واحد، تعادل أيضا المنتخب السوري مع نظيره الايراني لكن دون أي أهداف، لكن في عام 2008 تقابلا ثلاث مرات، فازت ايران في اثنتين بينما تعادلا معا في مواجهة واحدة، الأمر الذي يعني تفوق الأول في السنوات الأخيرة الماضية.

وأول مواجهة رسمية جرت بين الطرفين، كانت في سبعينات القرن المنصرم، في تصفيات كأس العالم، حينما تفوق المنتخب الايراني في الذهاب بهدف نظيف، وعاد السوري وتفوق في الاياب بذات النتيجة في دور المجموعات.