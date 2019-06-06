شاهد: تفاصيل زفاف 3 من ابناء حاكم دبي دفعة واحدة

تحتفل دولة الامارات العربية الاتحادية اليوم الجمعة، ثالث ايام عيد الفطر السعيد 2019 بمناسبة زفاف 3 ابناء لنائب رئيس الدولة وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، حيث دخلوا القفص الذهبي.

وأكدت صحيفة البيان الاماراتية أن نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم سيتزوجون الجمعة.

بدوره، هنأ وزير الدولة للشؤون الحارجية، أنور قرقاش بمناسبة تلك الحادثة حيث قال: نبارك لآل مكتوم الكرام أفراحهم وأفراح الوطن، الأسرة الفاضلة الخيّرة والتي تجمع كل الخصال الكريمة الطيبة، ومحبتهم في كل بيت إماراتي".

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وأضاف وزير الدولة : "نبارك للشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد. اللهم اجعله زواجا مباركا ووفقهم وأسعدهم وأرزقهم الذرية الصالحة".

يشار إلى أن أنه عقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم، وولي عهد دبي الشيخ حمدان، عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم.