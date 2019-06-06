ألمانيا: الحكم على ممرض قتل 85 مريضا بطريقة بشعة

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الخميس، حكما يقضي بالسجن مدى الحياة بحق ممرض اتهم بقتل 85 مريضا خلال مسيرة عمله، علما بأنها تعتبر أسوأ جرائم القتل المتسلسل في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.

وكان نيلس هويجل قد أُدين بالفعل وصدر حُكم عليه في جريمتي قتل عام 2015، واعتاد هويجل أن يحقن مرضاه بعقار قاتل ثم يلعب دور البطل في محاولة إنقاذهم، علما بأن الادعاء وجه له اتهامات أخرى العام الماضي في عشرات من جرائم القتل.

بدوره، دعا المتحدث باسم الأُسر التي فقدت أفرادا منها بسبب جرائم هويجل أمام الصحفيين قبيل صدور الحكم إلى محاكمة المسؤولين بالمستشفيات التي عمل بها القاتل المجرم.. "وفق سبوتنك"