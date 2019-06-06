عروض واتش ات الموقع البديل في عيد الفطر 2019

أعلنت منصة واتش ات Watch it وهي الموقع البديل لموقع ايجي بست المصري عن تقديمها أقوى أفلام الآكشن والدراما خلال أيام عيد الفطر 2019 بدون إعلانات وبشكل مجاني لأسبوع فور التسجيل على الموقع أو التطبيق.

ويقدم موقع واتش ات Watch it عروضه الخاصة بفترة العيد بشكل حصري بعد تصدرت المنصة للترندات منذ انطلاقها تزامناً مع حجب عدة مواقع مصرية تعنى بالعروض الأولى للأفلام أبرزهم موقع ايجي بيست.

كما أطلقت المنصة تطبيقها الخاص للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد ونظام ios لمشاهدة أفض الأفلام والمسلسلات العالمية بشكل حصري ومرخص.

وتمكنت المنصة والتي تعد الموقع البديل الوحيد لموقع ايجي بست EgyBest .مؤخراً من احباط هجوم قراصنة ل فتح ثغرات في أمن معلومات المنصة لسرقة المحتوى الحصري المعروض والإنتاج المرئي.

وكان الجمهور المصري قد عبر عن استيائه بعد قرار حجب المواقع المصرية واعتبر بعض المغردين بان الأمر ما هو الا احكام سيطرة الجهات العسكرية على الساحة الفنية من جديد، بحسب "صباح مصر".