حقيقة خبر وفاة الشيخ محمد حسان اليوم في عيد الفطر - شاهد

تداولت وسائل إعلام غير رسمية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، خبر وفاة الشيخ محمد حسان جراء تدهور حالته الصحية في المملكة، في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المسلمون في هذه الأيام.

وكتب الناشط عادل الجوهري عبر حسابه في (تويتر): انباء عن وفاة الشيخ محمد حسان، مضيفا : "ان الخبر صحيح لدى سؤال، هو وجدت نتيجة صمتك من اجل ان تكمل الدعوة وهل علمت ان الدعوة ماهى الا كلمت حق فى وجه سلطان جائر ام السكوت وركوب السيارات الفارهة والجلباب والغطر الحرير".

وفي هذا الإطار، نفت مصادر عائلية الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحالة الصحية للشيخ محمد حسان، مؤكدة أن حالته مستقرة ولا يوجد أي خطر، داعية في الوقت ذاته إلى تسقى الأخبار من مصادرها.