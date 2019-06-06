وفاة فنانة مصرية بارزة وشقيقتها تعلن وصيتها غير المألوفة - شاهد

أفادت مصادر عائلية وإعلامية، يوم الخميس، في وفاة الفنانة المصرية البارزة ناهد حسين شقيقة الفنانة رجاء حسين.

وأكدت الفنانة رجاء حسين في تصريحٍ صحفي، خبر وفاة شقيقتها ناهد، موضحة أنه تم تشييع جثمانها صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، ودفنت بمقابر العائلة بالبساتين.

وبشأن موعد العزاء، أوضحت أن الراحلة أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون قاصر على الجنازة والمقابر.





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ناهد حسين هي ممثلة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979. كانت بدايتها مع التمثيل في سبعينيات القرن الماضي.

ويعتبر المسرح هو بداية ظهور الفنانة ناهد حسين، حيث شاركت في مسرحية "عش المجانين"، فيما تنوعت أعمالها الفنية ما بين مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية، وأيضًا الأفلام السينمائية، ومثلت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "قضية عم أحمد".