حدث فلكي هام الاثنين القادم

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، عن ظاهرة فلكية مثيرة، يمكن رؤيتها بالعين المجردة خلال شهر يونيو الجاري.

وقالت (ناسا) إنه في العاشر من يونيو (الاثنين القادم) سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.

ولن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية هذا الحدث الفلكي هام، إذ يمكن رؤيته بالعين المجردة.

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وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

وسيكون ذلك العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء.

إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".، وفق ما ذكر موقع شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية.