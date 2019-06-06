أغنياء العالم يعملون في مطعم للوجبات الخفيفة (شاهد)

نفذ اثنين من أغنى رجال العالم وهما مؤسس مايكروسفت بيل غيست ورئيس مجل إدارة شركة بيركشير هاتاواي وارن بافت، خطوة لاقت اعجاب الكثيرين من المتابعين حيث عملا في مطعم "ديري كوين" للوجبات السريعة والخفيفة لمدة يوم واحد.

ونشر غيتس مقطع فيديو عبر مدونته أظهر كيفية تعاملهما مع الزبائن فيما تلقيا الطلبات وتعلما صنع البوظة، ولم يتمكن وارن بافت من صنع نوع من الآيس كريم على الفور، ويشتهر بعدم السقوط من الكأس إذا تم قلبه. "وفق سبوتنك"

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ويحتل بيل غيتس المرتبة الثانية بثروة قدرها 96.5 مليار دولار (أصبح رئيس شركة أمازون جيف بيزوس في المرتبة الأولى بثروة قدرها 131 مليار دولار)، فيما يحتل وارن بافيت المركز الثالث في تصنيف فوربس العالمي بثروة تبلغ 82.5 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك، غيتس وبافت صديقان قديمان.

يشار إلى أنه فقد 430 رجل أعمال لقب الملياردير وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي، وفقا لتقرير شركة أبحاث "هورون"، حيث أصبح عدد المليارديرات في العالم 2470 شخصا، ومن جهة أخرى دخل 201 شخصا جديدا إلى القائمة كما يبلغ متوسط عمر الأثرياء 64 عاما.