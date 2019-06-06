موعد عرض مسلسل عادل امام "فالنتينو "

أعلنت شركة سينرجي للإنتاج والتوزيع الفني عن مفاجئة مرتقبة في موسم رمضان 2020 المقبل حيث أسدلت الستار عن مسلسل فالنتينو بطولة الفنان القدير عادل إمام وهو ما أكده مالك الشركة المنتج تامر مرسي.

ويأتي ذلك تحت شعار "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم"، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي رمضان، ومن المقرر عرض المسلسل حصرياً على منصة watch it الرقمية كما سيتم عرضه على قنوات "الحياة" و"سي بي سي" و"أون تي في" و"دي ام سي".

وجاءت قصة المسلسل حول رجل أعمال يدعى "نور عبد المجيد" يمتلك مدارس خاصة ومتزوج من امرأة تجسدها دلال عبد العزيز، ويفكر بالزواج مرة أخرى نتيجة ما يعانيه من مشكلات معها طول الوقت.

يشار إلى أن عادل إمام غاب عن الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان هذا العام للمرة الأولى منذ سبع سنوات بعد تأجيل عرض مسلسل " فالنتينو" الذي كان قد بدأ تصويره للعرض خلال موسم رمضان 2019، بمشاركة بدرية طلبة ورانيا محمود ياسين وهدى المفتي وحمدي الميرغني وسليمان عيد.