الاكثر مشاهدة اليوم - فيديو رانيا يوسف خالد يوسف ...فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل

فيديو رانيا يوسف خالد يوسف مشاهدة فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف كامل ، وفي جديد الاخبار، نفذت الفنانة رانيا يوسف تهديدها، وتقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، تتهم فيه "شخصًا مجهولًا" بترويج شائعات عن وجود فيديو فاضح لها، مؤكدة أنّ هناك حملة منظمة تستهدف النيل من سمعتها، وطالبت بالبحث عن "المجهول" وتقديمه إلى المحاكمة لمعرفة من وراء هذه الحملة.

رانيا فوضت محاميها شعبان سعيد، الذي تقدّم بالبلاغ رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، وتضمن نص المذكرة المقدمة، أنّ رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى موقع اليوتيوب، يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة أشار البعض إليها على أنها موكلته مع مخرج سينمائي شهير، وذلك خلافًا للحقيقة.





Advertisements

أكد البلاغ أنّ رانيا فوجئت أيضًا بشخص مجهول لا تعرفه، يظهر في مقطع فيديو يحلل المقطع المنسوب إليها، إذ أكد أنّ الفتاة التي تظهر في المشاهد الإباحية هي الشاكية، موجهًا إليها عبارات سب وقذف تطعن في عرضها وسمعتها.

وأشار البلاغ إلى أنّ الفنانة تلقت مئات المحادثات الهاتفية من زملائها الفنانين والإعلاميين، حذروها من انتشار مقطع الفيديو الإباحي المنسوب لها زورًا، مشيرًا إلى أنّ الفنانة تتعرض لـ "حملة ممنهجة" تستهدف تشويه سمعتها، وأنها لا تعلم حتى الآن من يقف خلفها الأمر الذي دفعها لتقديم هذا البلاغ.

والتمس البلاغ من النائب العام اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة، والقبض على مروج مقطع الفيديو الإباحي لكشف ظروف وملابسات من يقف خلف انتشار هذه المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع اليوتيوب، مع اتخاذ قرارا بملاحقة كل من يتورط في نشر هذه الفيديوهات المفبركة لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

يُذكر أنّ رانيا أبدت مؤخرًا غضبها من ترويج المقطع الفاضح باسمها، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: أنا وعيالي بندفع الثمن من سمعتي، والموضوع بقى سخيف وبقينا ملطشة، حسبي الله ونعم الوكيل، ولكنّ هذا الموضوع لن يمر، وكل من ساهم في النشر والترويج مستغلًّا اسمي سأقوم بمقاضاته، وسأقوم بإغلاق الموقع الذي بث الخبر وكل المواقع التي نقلت عنه.