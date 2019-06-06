وزارة التربية والتعليم تستعد لصرف مكآفآت العيد وانفراج أزمات المعلمين

في الأعوام الماضيه والمعلم يعاني وما زال يعاني من أمور تقديريه ومعنويه وماديه وفي جميع الفئات الدراسيه ولكن اخيرا استجاب الوزير لطلبات المعلمين وأوضح ان القادم أفضل بالنسبه لجميع المعلمين إليكم اهم التفاصيل.

قامت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، باحتساب مكافأة 2019 لموظفي وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة، عن المدة من 1-9-2018 وحتي 30-6-2019 لمن وقع عليهم مده 6 شهور كاملة خلال هذه المدة.

كما أن المكافأة يتم احتسابها علي الأجر الأساسي في 30-6-2015، مع خصم معاشات لجميع الموظفين و العاملين دون استثناء لأحد بنسبه تتراوح بين 15%، 10%، 3% ، 1%، مع مراعاة المحالين للمعاش أو المتوفيين.

Advertisements

كما أوضح سيادته أنه سيتم تسليم كشوف المكافأة بدءًا من يوم 10 يونيو 2019 عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانب آخر أكد عضو مجلس النواب عن ادكو وابو حمص النائب محمد عبد الله زين الدين، ،انه طلب من وزير التعليم تجديد عقود المعلمين الذين تم التعاقد معهم الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

كما قال السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب انه قام بطلب احاطه وقام بتوجيه الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وأوضح فيه انعدام وضوح الرؤية التي يعاني منها وزير التعليم، بحسب تعبيره، قائلا: “ كيف ينظم مسابقة لاختيار المعلمين ويتم التعاقد معهم وفق اشتراطات ومعايير وقواعد معينة.. ثم يأتي الوزير بعد ذلك ليقرر عدم تجديد العقود الخاصة بهم وقد استقرت أحوالهم المعيشية والاجتماعية”.

← إقرأ أيضاً: