متى تبدأ عروض الألعاب النارية في الرياض 1440 - فعاليات الرياض هذا الاسبوع

تبدأ مهرجانات عيد الفطر في الرياض، يوم الرابع من يونيو الجاري إلى الثامن من الشهر نفسه، حيث تُقام فعالية "كروز الترفيه"، في حديقة الملك عبدالله بالملز، ويشاهد الحضور فيها عرضَ المسيرة الكبرى والفقاعات والكتاب المتجول، إضافة إلى عروض الخفة والمسرحيات الكوميدية.

العروض ستبدأ الساعة 10 مساء

وسيكون الجمهور على موعد مع فعالية "بهجة الرياض" المقامة في ساحة العروض والاحتفالات في الدائري الشرقي، حيث تحتوي العديد من الأنشطة الترفيهية، ومنها حربُ النجوم والأضواء العابرة، والمخلوقات الفضائية الرمادية، والرجال الآليون المضيئون، وكرة التجوال البحرية التفاعلية، والكثير من العروض المميزة.

أما في الدمام، فتقام فعالية "قرية العيد" في منتزه الملك فهد (لايف بارك)، حيث تحتوي أنشطة عدة، منها طيران الأبطال وحبل الانزلاق، والغوص في الهواء، إضافةً إلى الفرق الشعبية المتجولة.

كما يستمتع الجمهور في الخبر بفعالية "احتفالات العيد"، التي سيكون مسرحها الواجهة البحرية، والمكونة من فرق استعراضية وحركات بهلوانية ضمن المسرح الرئيسي، إضافة إلى الألعاب النارية التي تُطْلَقُ بالتفاعل مع الموسيقى.