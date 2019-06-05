مشاهدة مسرحية حسن البلام 2019 في عيد الفطر

توعّد المحامي الكويتي هاني حسين، الفنان حسن البلام برفع شكوى ضده لدى النائب العام الكويتي، حيث يرى المحامي القانوني أن البلام استهزأ ببعض الرموز الدينية بحجة الإضحاك والسخرية في مسرحيته الجديدة التي عُرضت مؤخرًا.

وجاءت تغريدات المحامي والتي يؤكّد من خلالها بأنه سيلاحق البلام وأبطال المسرحية قانونيًا، فيما حملت إحدى تغريدات المحامي إشارات ساخرة من خلال عرض بعض الشخصيات النسائية التي أداها حسن في بعض برامجه ومسلسلاته سابقًا والتي ندم عليها ووعد جمهوره بعدم تكرارها.

تغريدة هاني حسين استفزّت البلام والذي بدوره أكّد أنه يعتز كثيرًا بتمثيل تلك الشخصيات التي كانت سببًا في إضحاك الكثير، مشيرًا إلى أنه لم يعمل في الخفاء أو في الليالي الحمراء وإنما في التلفزيون والمسرح وأمام الملأ.

وعلّق الفنان الكويتي من خلال “إنستغرام” قائلًا: “حسن إبراهيم محسن البلام كويتي الجنسية مسلم الديانة انتمائي إلى بلدي الكويت وخليجي العربي واتكلم عن قروب البلام جميعهم محد منهم ينتقص من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ومن لجأ للقضاء أنا بالشوفه مع مكتب المحاماه الموكل مني مكتب علي جوهر وعبدالله العلندا للمحاماة والاستشارات القانونية والله المستعان على العقول.. وأيضًا ما استغني عن وقفة اخي المحامي حسين بن شيبه صاحب المواقف الطيبة”.