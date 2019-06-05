الاكثر مشاهدة اليوم - رزان مغربي(+18) الفيديو الجنسي المثير

تواجه المذيعة اللبنانية فضيحة من العيار الثقيل، إذ انتشر فيديو لها على موقع (يوتيوب) يُظهرها في جلسة خاصة مع أصدقائها حيث تقوم بحركات إيحائية رغم علمها بأنّ هناك من يصوّرها. ويبدو أنّها لم تكثرت للأمر، بل واصلت كلامها وحركاتها التي لم تحسب لها حساباً، وخصوصاً في عصر الانترنت، حسب مجلة أنا زهرة.

Please enable JavaScript Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. فضيحة رزان مغربي سكرانة مع اصدقائها وتقوم بفعل جنسى فاضح بالفيديو والصور

فضيحة رزان مغربي سكرانة مع اصدقائها وتقوم بفعل جنسى فاضح بالفيديو والصور

انتشر فيديو شبه جنسي على موقع يوتوب انتشار النار في الهشيم،تظهر فيه الإعلامية و الممثلة اللبنانية رزان مغربي في جلسة خاصّة مع أصدقائها الأجانب في حالة سكر ،و هي تتحدث إليهم عن تفاصيل العملية الجنسية بينها و بين صديقها ناجي،قبل أن تنهض من مكانها و تأخذ قلما و كرتين من الشوكولاتة،لتشبههما بذكر صديقها و خصيتيه،وتبدأ في تشخيص العملية الجنسية بيديها،ثم التفتت لصديقها في عين المكان،و انحنت عليه للقيام بإيجاءات جنسية،حاولت من خلالها تجريده من سرواله.

و ظهر صديق رزان المغربي شبه عار هو الآخر في الفيديو،يرتدي فقط سروالا قصيرا “شورت” و يحمل قنينة جعة “بيرا” في يده،بينما تحكي النجمة اللبنانية تفاصيل اللحظات الجنسية الأولى التي جمعتهما معا،عندما شاهدته عاريا وهو يستحم.

و لم تكن الإعلامية و الممثلة الللبنانية المثيرة للجدل،و التي ظهرت و هي تحتسي الجعة ،لم تكن تتخيل أن من يصورهم بهاتفه المحمول سيعمد يوما ما، إلى تسريب تفاصيل الجلسة الحمراء الساخنة إلى الأنترنيت،و يتسبب لها في انهيار عصبي.

و بناءا على هذه الفضيحة الجنسية علمت الدولية أن المحامي المصري الشهير نبيه الوحش تقدم ببلاغ إلى النائب العام ووزير السياحة في مصر لمذالبتهما بمنع رزان المغربي من دخول مصر.

و قد جرى تسريب الفيديو الفضيحة لرزان المغربي في وقت جد حساس بالنسبة إليها،حيث كانت تستعد لدخول القفص الذهبي، بعد أن ارتبطت بقصة حب ملتهبة مع أحد رجال الأعمال المقيمين في القاهرة.

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فضيحة جديدة تنضم الى قافلة الفضائح التي تشوّه صورة النجوم بنظر الجمهور.

وهنا لا بد من التساؤل كيف وافقت رزان أن تسجّل هذه المشاهد رغم أنها تدرك جيداً أنها صورة عامة وبالتالي هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر؟ من يريد أذية رزان بنشره هذا الفيديو؟ وما هي تداعيات الفيديو على رزان وكيف ستتعامل الصحافة مع هذا الموضوع؟ اسئلة برسم الاجابة والوقت وحده الكفيل لاعطائنا الأجوبة.. يشار إلى أن موقع بكرا حاول فحص دقة الموضوع لكنه تعذر ذلك، فيما نشر موقع ” انا زهرة” عن المحاولات في استيضاح معلومات من رزان المغربي إلا أن كل هواتفها مقفلة. وأشار موقع “انا زهرة” أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها رزان بأوضاع حميمية مع صديقها ناجي، لكن هنالك إحتمال أن يكون الفيديو مزيف.

رزان المغربي تتحدث بعد فضيحة الفيلم الجنسي !

ظهرت المذيعة رزان المغربي الثلاثاء في دولة الكويت، لحضور الملتقى السينمائي الدولي الذي سينطلق في وقت لاحق من اليوم الاربعاء في العاصمة الكويتية ويستمر لثلاثة ايامن، نافية بذلك الاخبار التي تحدثت عن اصابتها بانهيار عصبي ودخولها المستشفى بعد انتشار فيديو “جنسي” لها عبر اليوتيوب.

المثير في الموضوع ان رزان ردت اخيرا اعلاميا على قصة الفيلم “الجنسي” في تصريحات نشرها موقع مجلة لها، تتساءل فيها .. لماذا يتعجب الناس من جلسة مزح بين امرأة وزوجها بحضور اصدقاء مقربين !!!!!!!!!!!!!.

نترك الرأي لكم .. قراءنا الاعزاء.. بعد ان تقرأوا ماذا قالت رزان لمجلة لها:

رزان تتساءل: هل يوجد ما يمنع جلسة مزاح بين امرأة وزوجها؟

بصوت مليء بالحزن والاستياء بدأت رزان كلامها معنا “مجلة لها” قائلة :هذا الفيديو تم تسريبه على الإنترنت الفترة الماضية دون علمي، وما أصابني بالدهشة والاستغراب أن بعض الجمهور، ولا أقول كله، قد شكك في سمعتي وأخلاقي، والحقيقة أن هذا الفيديو تم التقاطه أثناء جلسة خاصة جمعتني بزوجي وأقاربي. وأضافت رزان: جميع الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو ليسوا غرباء عني، فكما قلت هم زوجي وأقاربي، وأتساءل ما المانع في ممارسة تصرفات لطيفة بيني وبينهم، وأن نضحك ونمزح معاً، ماداموا ليسوا غرباء عني؟ وأضافت رزان: أنا إنسانة أخشى الله عز وجل، ولا يمكن أن أغضبه أو أفعل أمراً محرّماً تجرمه الأخلاق ويحرّمه الدين، لأنني في النهاية إنسانة شريفة قبل أن أكون فنانة مشهورة، ولي جمهوري الذي أخشى أن يصدق عني أي أمر قبيح أو يشك في أخلاقي .

* رزان: لم أتعرّض لانهيار عصبي ولم أدخل المستشفى؟

نفت رزان ما تردد عن إصابتها بحالة إغماء كما زعم وردد البعض، مؤكدة أنها تعيش في مصر الآن في استقرار وصحة وسعادة مع زوجها وأقاربها.

* أسافر لمهرجان سينمائي وأُحضِّر لمسلسل تلفزيوني؟

أعربت عن سعادتها البالغة بكونها تشارك في مهرجان خاص بالسينما في إحدى الدول العربية، وعندما تعود الى مصر تصوّر مسلسلاً جديداً تؤدي فيه دور البطولة.

* حسبي الله في مَن حاولوا الإساءة الى سمعتي

تتمنى رزان أن يتأكد جمهورها من كونها إنسانة شريفة، ولا يمكن أن تخذله في يوم من الأيام، أو تخيب ظنه، وألا يصدق هذه الاتهامات الخطيرة التي تسيء الى سمعتها كإنسانة وفنانة أيضاً. واختتمت رزان كلامها قائلة: لا يوجد عندي ما أضيفه سوى “حسبي الله ونعم الوكيل في من حاولوا الإساءة الى سمعتي”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضع رزان نفسها في موقف حرج إذ سبق أن انتشرت صور لها في أوضاع مثيرة في أحد النوادي الليلية في لبنان.

يذكر ان رزان تتواجد في مصر حيث تصور مسلسلا يروج للسياحة في مصر، وقد نقلت اخبار اعلامية عن حالة إغماء أصيبت بها اثناء تصوير أحد المشاهد من المسلسل لدى عائلة نوبية تربي التماسيح وقد طلب منها المخرج حمل التمساح فأغمي عليها.

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