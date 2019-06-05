خبر وفاة حسن حسني يجتاح مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في الايام الماضية شائعة وفاة الفنان المصري حسن حسني، اثر أزمة صحية مفاجئة، الأمر الذي دفع الأخير للخروج والرد بطريقة غير معهودة.

ولجأ الفنان محمد هنيدي إلى إجراء عاجل لوقف انتشار شائعة وفاة النجم الكوميدي حسن حسني، وقام بنشر صورة تجمعهما وهما يجلسان في أحد الكافيهات، وللدلالة على تمتع حسني بالصحة تم إبراز تدخينه للشيشة، وعلق هنيدي عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلاً: عم حسني صحته زي الفل والصورة دي لسة مصورها حالاً.

وانتقدت معظم التعليقات هنيدي على نشر الصورة والسماح لزميله العائد من رحلة مرض بتدخين الشيشة، وطالبوه بحذف الصورة ونشر غيرها أو مقطع فيديو يتضمن رسالة من حسن حسني إلى جمهوره.

واندلعت شائعات مرض ووفاة النجم حسن حسني بعد الإعلان عن تكفل إحدى شركات الإنتاج بمصاريف علاجه "الباهظة" وتردد وقتها أنه داخل المستشفى للعلاج، ولكن نقابة المهن التمثيلية في مصر أصدرت توضيحاً أكدت فيه أن حسني يتمتع بصحة جيدة ومتواجد داخل منزل لاستكمال العلاج.

شارك الفنان حسن حسني في ماراثون دراما رمضان 2019 من خلال الظهور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان.