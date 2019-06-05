الفنان شريف نجم يكشف تفاصيل وفاة والد

قال الفنان شريف نجم، نجل الفنان الكبير محمد نجم، إن والده توفي، منذ ساعات بأحد مستشفيات الدقي، إثر تعرضه لجلطة دماغية منذ أسابيع.

وأضاف نجم: "صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، ولم يتحدد حتى الآن مكانها"، موضحًا أنه يتواجد حاليًا بالمستشفى لإنهاء إجراءات نقل الجثمان تمهيدًا لصلاة الجنازة.

وكان الفنان محمد نجم تعرض لجلطة دماغية، نقل إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالدقي، وكان في حالة غيبوبة تامة منذ أيام.

وقدم الفنان الكبير الراحل محمد نجم العديد من الأعمال المسرحية الكوميدية، من بينها "عش المجانين"، "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، و"البلدوزر" وغيرها.

ورغم تركيز محمد نجم على المسرح، إلا أنه شارك أيضاً في العديد من الأعمال بالسينما، مثل "حكايتي" مع الزمان، و"كيف تخسر مليون جنيه"، و"حياة خطرة".