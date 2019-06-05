نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2019 في العراق

وجهت وزارة التربية تعليماتها تعليمات الإدارة ومراقبي المراكز الامتحانية في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا أقليم كردستان، وذلك لقرب انطلاق الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية حفاظاً على رصانتها التربوية.

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وأوضح المكتب الإعلامي بأن من توجيهات الوزارة لهذا العام حرمان الطالب من أداء الامتحانات لمدة سنتين إذا قام بالاعتداء على مدير المركز الامتحاني او المراقب، مؤكداً ضرورة تطبيق الضوابط والتعليمات الخاصة باختيارهم تلافياًلمنع حدوث حالات الغش بين الطلبة؛ كون عملية الغش تؤثر سلباً على المستقبل الدراسي للطلبة.

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ومن بين تلك الإجراءات عدم تكليف اي مدير مركز او معاون تم اكتشاف ظاهرة الغش الجماعي في مراكزهم الامتحانية في السنوات السابقة إذ لا يمنع القانون من عملهم كمراقبين .

الجدير بالذكر ان المديرية عملت على منح كتاب شكر للذين يتمكنون من اكتشاف حالات الغش والذي يعتبر بدوره ضمن فقرات المفاضلة للتقديم والقبول بالنسبة لهم في دورات الاشراف التربوي او الترشح الى منصب مدير مدرسة.

بالإضافة الى الدخول في ايفادات الإشراف على الامتحانات خارج القطر، هذا وتتمنى الوزارة النجاح والموفقية لجميع طلبتنا الأعزاء في إكمال مشوارهم العلمي خدمة لبلدنا الحبيب .