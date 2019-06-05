تراند اليوم : حكاية خالد يوسف مع ياسمين الخطيب من "الألف إلى الياء"

أثارت الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي لـ ياسمين الخطيب، جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، خاصة وأن ما أكسب الأمر أهمية هو الطرف الآخر الذي جمعته الصورة بياسمين الخطيب، وهو المخرج "خالد يوسف".

ودار حول الصورة الكثير من التعليقات والتكهنات، البعض أشار إلى أنهما تزوجا سرًا والبعض الآخر نفى، حيث شملت بعض التعليقات التهكم والسخرية.

خالد يوسف وياسمين الخطيب

"قصة خالد وياسمين"

"خالد يوسف وياسمين الخطيب" قصة بدأت منذ أن نشرت "الخطيب" صورة مجتزأة في مارس 2017 تجمعها بشخص لم يظهر منه سوى جزء من لحيته وطرفًا من نظارته، والتي أعلنت من خلالها الارتباط بإحدى الشخصيات العامة "الفنية والسياسية" في ذات الوقت.

خالد يوسف وياسمين الخطيب

"الصورة المجتزأة" أثارت جدلا واسعًا وقتها حول ماهية الشخص الذي ارتبطت به ياسمين الخطيب، وما زاد الأمر تعقيدًا هو كون ذاك الشخص رجل يجمع بين الفن والسياسة في عباءة واحدة.

"خالد يوسف" خرج نافيًا تلك الأقاويل ومبعدًا تلك الأصابع التي تشير إليه على أنه هو النصف المكمل للصورة، وفي أكثر من محفل وعلى أكثر من منبر أكد "يوسف" أنه لا توجد بينه وبين ياسمين الخطيب علاقة تجمعهما.

"نعم أنا متجوزة خالد يوسف"

انتشرت اليوم صورة للإعلامية ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهى تحتضن المخرج خالد يوسف، مما أجبرها أن تقوم بالتعليق على الصورة عبر صفحتها الشخصية.

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حيث رد الفنانة في بيان عبر صفحتها على الـ"فيس بوك"، والتي قامت على إثره بنشر مجموعة من الصورة، موثقة حديثها بتلك الصور.

رد ياسمين الخطيب

خالد يوسف وياسمين الخطيب

خالد يوسف وياسمين الخطيب

خالد يوسف وياسمين الخطيب

خالد يوسف وياسمين الخطيب

خالد يوسف وياسمين الخطيب

وجاء نص الرد: "منذ عدة أعوام أعلنت زواجي، ولم أُفصح عن هوية الزوج، لاعتبارات لا تخص أحداً سوى عائلتي، وآلمني جداً ظن البعض أنني قد أقترن برجلٍ لثرائه فقط، وأنا التي أكدت بقلمي مراراً أن الزواج عهد لا عقد عهد شرطة الحب، وليس عقد شرطة المهر.

‫ولما ازدادت الشائعات رواجاً، اضطررت إلى دحضها بتأكيد زواجي من مخرج وسياسي مصري، فسهُل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني "خالد يوسف"، وقامت إثر القصة عاصفة على السوشيال ميديا، صحبتها أخرى على المستوى الشخصي، هدأت بإعلاني طلاقي عبر صفحتي الرسمية على "فيس بوك" كانت هذه آخر فصول القصة، التي اختار أبطالها حفظها في درج الذكريات، إجلالاً لعصر من العشق الكبير، وحرصاً على ما تبقى من الود والاحترام. ‫اليوم.. قرر أحدهم أن يفتش في أوراقنا ويعبث بمصائرنا، ضارباً بعرض الحائط أبسط قواعد احترام الخصوصية، بل والإنسانية، فنشر صورة جمعتني بـ ⁧‫خالد يوسف‬⁩ خلال فترة زواجنا، غير مبالٍ بتبعات فعلته على الطرفين.

‫فإذا كان الغرض من نشر الصورة هو التسلية فقد تحقق، وإذا كان الغرض هو الضغط عليّ لتأكيد الأمر، فنعم.. كنت متزوجة من هذا الرجل، وتداول صورتي برفقته لا يُسيء إليّ، وإنما يُسيء لناشريها".‬

"خالد يرد على ياسمين"

الطرف الثاني في الصورة "بطل القصة"، المخرج خالد يوسف، رد هو الآخر على الصورة وعلى بيان ياسمين الخطيب، ناشرًا تويتة على صفحته بموقع التواصل "تويتر"، قائلا: "تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة".

وأضاف "يوسف"، تعودت علي حملات ممنهجة وكنت قد أعلنت من قبل إنني لن أرد على هذه الحملات أنا وعائلتي أكبر من ذلك كله.