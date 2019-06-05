تفاصيل جديدة حول مسرحية الملك لير لشكسبير في مصر

بعد نجاحها قبل موسم رمضان تعود من جديد مسرحية "الملك لير" للعرض مرة أخرى على أحد المسارح بالتجمع الخامس بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وفاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى وريهام عبدالغفور وغيرهم .

المسرحية حققت نجاح كبير بإشادة الجميع وحرص على حضورها عدد من نجوم الفن والسياسة والشخصيات العامة من ضمنهم سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وأمير طعيمة ونسرين أمين وأحمد وفيق وأحمدعبد العزيز ومحمد أبو داوود وإيمى سالم، وغيرهم وجميعهم أشادوا بالتجربة.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة،غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء، وتطردان والديهما، الذى لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

من جهتها، روجت الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرحية "الملك لير" الذي يقوم ببطولتها النجم الكبير يحيي الفخراني، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم. أحمد فؤاد سليم.