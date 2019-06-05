حقيقة تمديد عطلة عيد الفطر 2019 في لبنان

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال الادارات العامة والمؤسسات والبلديات يوم الخميس الواقع في 6 حزيران 2019 الحاقا بالمذكرة رقم 17/2019 تاريخ 28/5/2019، وذلك استنادا الى بيان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بأن اول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الاربعاء الواقع في 5/6/2019.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد تلقت كتابا من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، تمنى فيه تمديد عطلة عيد الفطر المبارك يوما واحدا بعد اعلان المجلس بأن اول ايام عيد الفطر المبارك، يوم الاربعاء الموافق في الخامس من شهر حزيران الحالي.

وأفادت المحكمة العليا في السعودية أن “عددا من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني ان الاثنين هو آخر ايام شهر رمضان لهذا العام”. وأكدت في بيان أن “الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام”. من جهتها، أعلنت الامارات أيضا أن “الثلاثاء الموافق 4 حزيران/يونيو 2019 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد”.

كما أن أول ايام العيد في سوريا والاردن والاراضي الفلسطينية هو الاربعاء. من جهة اخرى أعلنت السلطات المعنية في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.