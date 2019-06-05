جدول حفلات عيد الفطر في دبي 2019

يستضيف فندق هيلتون دبي في اليوم الثاني من العيد أمسية غنائية يحييها عدد من النجوم على رأسهم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بالإضافة إلى المطربين الإماراتيين عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبد القادر الهدهود، وتبدأ الحفلة في تمام الساعة 10 مساءً وتستمر حتى الساعة 3 صباحاً.

وسيكون جماهير الفنان المصري الكبير تامر حسني على موعدٍ مع حفلٍ غنائي في دبي أوبرا في 6 يونيو في الساعة 9 مساءً،. وسيؤدي الفنان تامر خلال هذا الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى مختارات من أحدث ألبوماته الغنائية "عيش بشوقك".

ويتمتع الفنان تامر حسني بمسيرة حافلة تمتد على مدى 17 عاماً نال خلالها عدداً من الجوائز المرموقة، منها جائزة "أفضل فنان في أفريقيا" من "أفريكان ميوزك أوورد" لعام 2010، بالإضافة إلى جائزة "أسطورة القرن" من مهرجان "أميريكان بيج ميوزيك أوورد" لعام 2011.

كما يحيّ النجمان الكبيران وائل كفوري وراغب علّامة حفلاً غنائياً في أمسية فنيّة يصاحبها عشاء في تمام الساعة 9 مساءً في 7 يونيو في فندق لو ميريديان دبي.

وسيقدّم الفنان وائل كفوري خلال هذا الحفل عدداً من أغنياته الشهيرة مثل "صرنا صلح" و"هلأ تا فقتي"، أما الفنان راغب علامة فسيقدّم أجمل أغنياته ومنها "يا ريت" وأغنية "قلبي عشقها".