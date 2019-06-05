شاهد: مسرحية العظماء السبعة كاملة

اختُتِمت مسرحية "العظماء السبعة" التي قدمها جروب الفنان حسن البلام لأول مرة بالرياض، وحظيت بعرض على مدى ثلاثة أيام متواصلة تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع الخميس والجمعة والسبت.

ولاقت المسرحية حضورًا جماهيريًا غفيرًا اكتظ به مسرح جامعة الأميرة نورة على مدى أيام العرض الثلاثة بحوالي 3000 شخص، وقدمها كلٌّ من حسن البلام وزهرة عرفات وفهد البناي ومحمد الرمضان وعبد الله البدر وعبد العزيز النصار وخالد السجاري ومحمد عاشور.

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ورُغم أن المسرحية عُرضت في الكويت، فإن عرضها بالسعودية لأول مرة شكَّل تجانسًا كبيرًا، فبدا وكأنها تُعرض للمرة الأولى، كما حضر طاقم عمل المسرحية للرياض قبل العرض بيومين؛ لوضع اللمسات النهائية على المسرحية، وتأتي المسرحية بدعم من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم من One minute.

وتحدث نجوم المسرحية عن العمل الذي قدموه، وقال أحمد العونان: "أول مرة نأتي للرياض بالجروب نفسه، والجمهور الأساس والأهم بالوطن العربي هو الجمهور السعودي، وعشقه للفن وكثافة الحضور والتقدير الذي نراه.

وأضاف: "رأيت تقديرًا ومحبة وعشقًا من الجمهور السعودي، والعدد الكبير الحاضر للمسرحية، وفي كل مسرحية قادمة سنحرص على الجمهور السعودي"، وكذلك قال إن المسرحين الكويتي والسعودي متشابهان، وعندما نقدم مسرحية بالكويت نجد أن نصف المسرح من الجمهور السعودي، وقدَّم خالص شكره للجمهور السعودي الكبير على الحضور".