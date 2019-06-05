تنسيق الشهادة الإعدادية المتوقع لدخول الثانوية العامة لكل محافظات مصر 2019

تقوم كل محافظة بتحديد تنسيق الشهادة الاعدادية 2019 الخاص بها، عن طريق نسبة نجاح الشهادة الاعدادية التي يعتمدها المحافظ أثناء ظهور النتيجة، ومتوسط نتائج الطلاب ونسبة الطلاب الراغبين في دخول مرحلة الثانوي العام في المحافظة، فهناك علاقة مباشرة بينهم، فكلما زاد عدد الطلاب الناجحين والراغبين في دخول ثانوي عام، زاد الحد الأدنى لقبول دفعة أولى ثانوى للعام الجديد.

يختلف مجموع دخول الثانوية العامة كل عام من محافظة إلى أخرى، لكن يتم اخذ مجموع دخول الثانوية العامة للعام الفائت للمساعدة في توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الجديد، والجدير بالذكر ان طلاب المرحلة الاعدادية للعام الحالي سيدخلون في النظام الجديد للثانوية العامة وهو نظام التابلت.

يتم معرفة توقعات الثانوية العامة 2019 عبر الاطلاع على تنسيق أولى ثانوى للعام الماضى 2018،فيكون هذا التنسيق هو أحد المؤشرات الهامة لتحديد مجموع دخول الثانوي العام لعام 2019.

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ومن حرصنا الدائم على مصلحة الطالب المصرى ونقل اهم الانباء التى يحتاجها دائماً، نقدم توقعات تنسيق الدخول الثانوى العام لهذا العام 2019، حيث يشمل جميع محافظات مصر، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، القليوبية، المنيا، الغربية، سوهاج، أسيوط، المنوفية، قنا، كفرالشيخ، الفيوم، بنى سويف،اسوان، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الاقصر، شمال سيناء،مطروح، البحر الأحمر، الوادى الجديد، واخيرا جنوب سيناء.

واليكم قائمة باسم كل محافظة، موضح امام كل محافظة المجموع المتوقع لتنسيق دخول الثانوية العامة.

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