تراند اليوم : صلاه العيد الساعه كام في مصر ،، موعد صلاة العيد مصر

موعد صلاة عيد الفطر فى مصر 2019، الجمهورية المصرية الكبيرة المساحة بين الدول العربية، حيث يختلف فيها التوقيت الخاص بمدنها ومحافظاتها حسب دوائر العرض والطول فيها، وتصل مساحتها الى 1,002,450 كم² تقربيا، كما تحتوي الجمهورية المصرية على عشرون محافظة، وكل محافظة تختص بتوقيت خاص بها، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في مصر سنقوم بتوفيره لجميع المحافظات المصرية العشرون، لكي يكون بمقدور الجميع التعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر في كل محافظة مصرية على حدا 2019، ما عليكم الا متابعتنا عبر مقالنا من اجل التاكد من مواقيت صلاة عيد الفطر في مصر 2019 لجميع المحافظات المصرية.

موعد صلاة عيد الفطر فى القاهرة 2019

صلاة عيد الفطر في القاهرة 2019 سوف تكون بنفس بعض المناطق المصرية، وذلك بسبب تقارب خطوط الطول والعرض من بعضها البعض لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة 2019 في تمام الساعة 5:20.

موعد صلاة عيد الفطر فى الاسكندرية 2019

موعد صلاة عيد الفطر فى الاسكندرية سيكون في تمام الساعة 5:23 صباحا وذلك حسب التقويم الذي صدر عن لجنة الفتاوي المصرية وحسب امساكية الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر فى الجيزة 2019

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة 2019 يختلف عن المناطق الاخرى في الجمهورية ببضع دقائق وثواني، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر فى الجيزة 2019 سوف يكون في تمام الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى القليوبية 2019

صلاة عيد الفطر في القليوبية 2019 مختلف بشكل كامل عن غيرها من المناطق، وذلك حسب امساكية شهر رمضان المبارك 2019/1439، وسوف تكون صلاة عيد الفطر في القليوبية في تمام الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى بورسعيد 2019

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2019 يوجد به اختلاف قليل مع غيرها من المحافظات المصرية، لذلك حسب امساكية شهر رمضان 1439/2019 فان موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد 2019 سيكون في تمام الساعة 5:13 صباحا .

موعد صلاة عيد الفطر فى السويس 2019

صلاة عيد الفطر في السويس تختلف كثيرا عن المناطق الجنوبية في الجمهورية المصرية، وذلك حسب امساكية شهر رمضان المبارك 2019، حيث ان موعد صلاة عيد الفطر في السويس 2019 في تمام الساعة 5:15 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى الغربية 2019

اما صلاة عيد الفطر في الغربية سوف يكون مختلف بعض الشئ عن المحافظات البعيدة في بضع دقائق وثواني، لذلك فان موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية سوف يكون في تمام الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى الاقصر 2019

صلاة الفطر في الاقصر تفرق عن محافظ الغربية اربعة دقائق، حسب امساكية الشهر المبارك، لهذا سوف يكون موعد صلاة عيد الفطر في الاقصر 2019 في تمام الساعة 5:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى الدقهلية 2019

موعد صلاة عيد الفطر في الدقهلية 2019 لا يختلف كثيرا عن موعدها في الاقصر حيث ان فرق التوقيت بين الاقصر والدقهلية دقيقة واحدة، لذلك فان موعد صلاة عيد الفطر في الدقهلية 2019 سيكون في تمام الساعة 5:17 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى اسيوط 2019

صلاة عيد الفطر في اسيوط 2019 تختلف اختلافا كبيرا وبدقائق كثيرة عن صلاة عيد الفطر في الدقهلية، حيث ان صلاة عيد الفطر في اسيوط تختلف بمعدل عشرة دقائق بينها وبين الدقهلية، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر في اسيوط 2019 في تمام الساعة 5:27 صباحا.

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موعد صلاة عيد الفطر فى الاسماعيلية 2019

صلاة عيد الفطر في الاسماعيلية سوف يكون مختلفا اسيوط بفارق اثنا عشرة دقيقة وذلك لاختلاف المسافات ودوائر الطول والعرض بين الاسماعيلية واسيوط، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر في الاسماعيلية 2019 في تمام الساعة 5:15 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى الفيوم 2019

صلاة عيد الفطر في الفيوم 2019 تختلف عن موعد عيد الفطر في الفيوم 2019 بفارق تسعة دقائق، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في الفيوم يكون في تمام الساعة 5:24 ضباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى الشرقية 2019

صلاة عيد الفطر في الشرقية سوف يكون مختلف عن صلاة عيد الفطر في المحافظات المصرية بواقع دقائق قد تصل الى خمسة عشر دقيقة، وموعد صلاة عيد الفطر في الشرقية 2019 يكون في تمام الساعة 5:18 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى دمياط 2019

موعد صلاة عيد الفطر في دمياط 2019 مختلف بواقع دقيقة عن محافظة الشرقية، حيث ان موعد صلاة عيد الفطر في دمياط سوف يكون في تمام الساعة 5:19 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى اسوان 2019

صلاة عيد الفطر في اسوان مختلفة كليا عن المحافظات المصرية، حيث ان توقيتها يختلف حسب موقعها الجغرافي، وبذلك فان موعد صلاة عيد الفطر في اسوان 2019 سوف يكون في تمام الساعة 5:31 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى المنيا 2019

بسبب القرب بين المنيا واسوان، فان موعد صلاة عيد الفطر في المنيا تشبه موعد صلاة عيد الفطر في اسوان، وبذلك فان صلاة عيد الفطر في المنيا سوف تكون في تمام الساعة 5:31 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى البحيرة 2019

صلاة عيد الفطر في البحيرة يشبه المحافظات التي حولها وبفارق ثواني فقط، وذلك للتشابه في دوائر العرض والطول، وبذلك فان موعد صلاة عيد الفطر في البحيرة 2019 سوف يكون في تمام الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى بني سويف 2019

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف 2019 سوف تكون في تمام الساعة 5:23، وذلك بفرق بسيط عن صلاة عيد الفطر في البحيرة اي بفاق دقيقتين.

موعد صلاة عيد الفطر فى البحر الاحمر 2019

موعد صلاة عيد الفطر في البحر الاحمر يختلف عن المحافظات المصرية الاخرى بفارق بسيط من الدقائق، لهذا فانه حسب امساكية شهر رمضان سوف يكون موعد صلاة عيد الفطر في البحر الاحمر 2019 في تمام الساعة 5:17 صباحا.

سيتم تحديث التوقيت حسب الامساكية الرسمية لشهر رمضان المبارك في 2019، وذلك من اجل تحري الدقة في المواقيت الرسمية المختلفة في موعد صلاة عيد الفطر في مصر 2019.