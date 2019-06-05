موعد صلاة العيد في دمشق - عيد الفطر

أعلنت دول الخليج العربية الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما قالت مصر وسوريا وفلسطين وكذلك الأردن إن يوم غد متمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد.

موعد صلاة العيد في مدينة دمشق 06:08 ص

وأعلن القاضي الشرعي الأول بالعاصمة السورية، ‍دمشق محمود المعراوي أن يوم الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، مؤكدًا إنه لم ير هلال شهر شوال يوم الاثنين.

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وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1440 هجري هو يوم الأربعاء الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر”.

وفي اليمن، أعلنت حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، غدا أول أيام العيد، بينما قال الحوثيون إن غدا المتمم لشهر رمضان.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد. ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.