حقيقة خبر وفاة ضويحي بن دخيل رئيس هيئة عفيف سابقا

كشفت مصادر إعلامية، الليلة، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاة الشيخ ضويحي بن دخيل رئيس هيئة محافظة "عفيف"، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المصادر وفاة ضويحي بن دخيل أحد أعيان محافظة عفيف في المملكة، وذلك بعد معاناته مع المرض، مشيرةً إلى أنه سيتم الصلاة على جثمانه بعد صلاة ظهر الأربعاء في جامعة الراجعي بالعاصمة الرياض.

بدورها، تقدمت صحيفة عفيف الالكترونية، بالتعازي والمواساة إلى أسرى الفقيد الشيخ ضويحي بن دخيل "أبو علوبة" الرئيس السابق لهيئية الامر بالمعرف والنهي عن المنكر بعفيف.