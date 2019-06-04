شاهد: وطن ع وتر 2019 الحلقة 30 الثلاثون - عماد فراجين

متابعينا الكرام نعرض إليكم مساء اليوم الثلاثاء مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 30 الثلاثون من خلال قناة رؤيا كوميدي الفضائية اون لاين، لنخبة من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين على رأسهم عماد فراجين صاحب الشخصية الكوميدية.

وجاءت أحداث الحلقة 29 من مسلسل عماد فراجين بعنوان انتخابات أبو عرب، حيث يظهر أبو جولي مع عماد وهما يرتديان أجمل الثياب ويتحدثان عن الدول الأجنبية وخطوط الجو والمواصلات فيها، وهو يروج بذلك للانتخابات.

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ثم يظهر جاك من لجنة الانتخابات ويطلب فاتورة الحساب وثم يطلب منهم الذهاب للسجن لأن العصير الذي شربوه هو رشوة، فيحتج أبو الفراجين على ذلك ويقول كيف لو رحت عند العرب، ويبدأ بالتشبيه على جا وينادي على عطا.

ويظهر عماد فراجين في مشهد آخر وزميله يشك بوجود جيش في المنطقة نظرا لوجود صوت كلاب ويسأله انت عزيت ولا عزت فيقول له انا زيت زيتون عزت ويطلب منه البدء بحملته الانتخابية ويوزع كرشات على الناس لكنه يقول له أبو أكرم يوزع عجول على الناس.

وفي منتصف الحلقة يطلب من زواره بأن يذهبوا لأنه يريد الاستحمام وثم تظهر زميلته وهما يصوران وتقول الفتاة انا ما باعرف احكي كلمتين على بعض وكيف بدكم تنزلوني احكي في المجلس لكن ابو الفرجين يقول فقط سنقوم بتنزيل الصورة.

يختتم عماد فراجين الحلقة بمشهد وهو يلتقط صورة لزميلته وهي تحمل الورود ويبدأ بتوجيهها ثم يسأله زميله وين بتصور؟ هيه اقبال ولكنها تكون في الجهة الثانية ما يثب أن التصوير صعب، ثم تذهب لعمل الشاي ، ويكمل أبو الفراجين جلسة التصوير وبعدها يتم اعلان نتائج الانتخابات.