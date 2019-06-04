تحميل اغنية يا ليلة العيد mp3 ام كلثوم - اغاني العيد 2019 (شاهد)

يحتفل المواطنون في مصر وفلسطين والعديد من الدول العربية والإسلامية، الأربعاء الخامس من مايو 2019، بحلول أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد صيام شهر رمضان المبارك لمدة 30 يوما، على غرار بلاد أخرى صامت 29 يوما واحتفلت بالعيد اليوم.

ويبحث المسلمون في اللحظات الحالية عن اغاني العيد من اجل الاحتفال بحلول عيد الفطر السعيد، خاصة أغنية يا ليلة العيد انستينا للراحلة الفنانة الكبيرة ام كلثوم التي قدمت هذه الاغنية الشهيرة منذ عقود لكنها لا تزال محببة في نفوس وعقول جميع العرب نظرا لجمالها ومعانيها.

يا ليلة العيد انستينا لام كلثوم تحميل اضغط هنا

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يذكر أن أغنية "يا ليلة العيد" من كلمات أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي وغناء أم كلثوم، حيث جرى انتاجها قبل حوالي 80 عاما، وتحديدا في عام 1939 القرن الماضيي، لتبقى موجودة بيننا حتى اللحظة ويستمتع بها الجميع في الاعياد الاسلامية.

واغنية يا ليلة العيد، غنتها الراحلة ام كلثوم خلال حفل اقامه نادي القرن الاهلي المصري في السابع عشر من سبتمبر عام 1944 ميلادي، حيث كانت تلقت آنذاك بأنها الفنانة "صاحبة العصمة" وهو ما أطلقه عليها الملك فاروق الأول في ذلك الزمن الجميل.

يشار إلى أن الفنانة أم كلثوم ولدت في جمهورية مصر العربية بتاريخ 31 ديسمبر 1898 وماتت في 3 فبراير 1975، وهي من عائلة مسلمة، والدها الحاج ابراهيم البلتاجي، فيما لها العديد من الألقاب التي حصدتها بعد حياة فنية كبيرة، مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي وأيضا صاحبة العصمة.