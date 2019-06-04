فلكي يفجر مفاجأة بشأن الدول التي أفطرت الثلاثاء وهلال عيد الفطر 2019

اعتبر عادل السعدون الخبير الفلكي الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن إعلان ثبوت هلال شهر شوال 2019، مساء أمس الاثنين، "جريمة في حق العلم"، مؤكدا استحالة رؤيته الاثنين في المنطقة العربية.

وقال الخبير السعدوني في تصريحٍ صحفي : "ما حدث جريمة من الجرائم، وأنا أقولها بكل إقدام، الهلال لن يشاهد لا في العين ولا في التلسكوب ولا في الكاميرات سي سي دي".

وشدد على عدم ظهور الهلال في أي منطقة من الكويت إلى المغرب إلى المحيط الهادي والأطلسي إلى شرقي أمريكا الشمالية والجنوبية، مضيفا : "هناك يظهر بالتلسكوب ولكن بعدما يكون قد طلع عندنا الفجر، وهناك فرق بيننا وبينهم يصل عدة ساعات".

ومضي يقول : "للأسف أكررها إثبات الرؤية غير صحيح وليس له أي دواع شرعية، وفطروا الناس بالغلط"، على حد قوله.

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ووفق السعدوني، فإن هناك 20 فلكيًا من مختلف الدول العربية أصدروا بيانا من المركز الدولي لعلوم الفلك وقالوا إن الهلال لن يرى وبالتالي نسمع أن أحدا رأى الهلال.

وتابع : "يعني 20 فلكيًا غير من لم ينزلوا في الإعلان وكثيرون غيرهم كلامهم كله راح بوش، وبالتالي شخص قال إنه رأى الهلال ونحن متأكدون أنه لن يراه لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب ولا بكاميرات سي سي دي".

وأردف قائلا : "نزلوا معاه صورة كلها غلط ولا هي صحيحة ولا هي تصوير المنطقة العربية وإنما تصوير جنوب أفريقيا، لأن القمر مقلوب وصورة الهلال مقلوبة".

وأكمل الخبير الفلكي الكويتي البارز : "يا جماعة الهلال غاب مع الشمس دقيقتين حتى ما يمدي يأذن فكيف صوروه وهو في منطقة كلها غبار وغازات، يجب أن يكون ارتفاعه 5 درجات، ولكن ارتفاعه كان نصف درجة".