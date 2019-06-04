“نتيجة الإعدادية” بمحافظة قنا والمنيا واسيوط بالاسم ورقم الجلوس ألترم الثاني 2019

ظهرت “نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظة قنا واسيوط والمنيا ألترم الثاني2019، ويتابع جميع أولياء الأمور وطلبة والطالبات “نتيجة الإعدادية” بجميع المحافظات موعد ظهور النتيجة بفارغ الصبر، ذلك بعد ما أن انتهى جميع الطلاب من أداء جميع الامتحانات نهاية العام نهاية الأسبوع الماضي , حيث بلغ عدد من أدى امتحانات ألترم الثاني حوالي 129876 طالب وطالبة بجميع الإدارات التعليمية داخل مراكز محافظة قنا واسيوط والمنيا, حيث قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا أن عمليات التصحيح والمراجعة قد انتهت و سيتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ عبد الحميد الهجان وبعدها ستظهر على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة.

ألاستعلام عن “نتيجة ألإعدادية” بمحافظة قنا والمنيا واسيوط ألترم الثاني 2019

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني لمحافظة قنا أو أسيوط والمنيا ثم نقوم بإدخال رقم الجلوس أو الاسم.

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“نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظة قنا واسيوط والمنيا ألترم الثاني 2019.

الإدارة التعليمية بمحافظة قنا واسيوط والمنيا لم تتلقى أي شكوى أثناء أداء الامتحانات وأن جميع الأسئلة كانت من داخل الكتاب المدرسي، ومن أن يشهد الموقع الإلكتروني ضغطا شديداً في البحث عن النتيجة، وتأخر النتيجة يصب في مصلحة جميع الطلاب نظرا لتفادي الأخطاء أثناء تصحيح أوراق الإجابات أو رصد الدرجات فهذه العملية تأخذ مدة لا تقل عن أسبوعان , وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد انتهوا من امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 نهاية الأسبوع السابق بجميع الإدارات التابعة لمحافظة قنا والمحافظات الأخري وتشمل إدارة غدارة , إدارة أبو تشت, ادارة دشنا ,ادارة فرشوط , ادارة نجع حمادي , ادارة نقادة ادارة الوقف,ادارة قوص، ومن يرغب في الاستفسار عن النتيجة يترك رقم الجلوس وسنرد عليه.

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